اليوم السابع
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أسعار قطارات النوم على خطوط السكة الحديد

السبت، 01 يوليو 2023 11:16 م
أسعار قطارات النوم على خطوط السكة الحديد قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار قطارات النوم للمصريين والعرب، مع الاحتفاظ بتخفيض 50% على قطارات النوم لذوي القدرات الخاصة من خلال قطاري 86/87، وجاءت أسعار تذاكر قطارات النوم كالتالي:-
 
أسعار تذاكر قطارات النوم للمصريين :-
 
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 850 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 550 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 500 جنيهًا
 
 
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 790 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 500 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 450 جنيهًا
 
 
- قطاري 86/87 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 685 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 385 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا
 
 
- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 950 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 600 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 550 جنيهًا
 
- قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - قنا وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 885 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 530 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 480 جنيهًا
 
 
-قطارات النوم أرقام 82/83/84/85/1086/1087 النوم خط القاهرة - أسيوط وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 775 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 415 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 345 جنيهًا
 
 
أسعار تذاكر قطارات النوم للعرب:-
 
- قطارات النوم خط القاهرة - أسوان وبالعكس
 
سعر تذكرة كابينة مفرد 1325 جنيها
 
سعر تذكرة كابينة مشتركة 875 جنيهًا
 
سعر تذكرة الأطفال 775 جنيهًا.
 
 

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