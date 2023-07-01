أب يلفظ أنفاسه الأخيرة ويلحق بطفلته إثر تصادم موتوسيكل وأتوبيس بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لفظ شخص في العقد الرابع من عمره أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها رفقة ابنته وزوجته وأتوبيس نقل ركاب، على مدخل مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ليلحق الأب بابنته بعد دقائق من وفاتها، وفيما لا تزال الزوجة بالمستشفى.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، بمصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على مدخل المدينة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفلة سلمى خالد القطب أبو المجد 5 سنوات، ونقل والديها للمستشفى في حالة حرجة، ولفظ الأب ويبلغ 35 عامًا، أنفاسه الأخيرة بعد فشل محاولات إسعافه، فيما لا تزال الأم في المستشفى تتلقى العلاج.

وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.