9 شواطئ مجانية فى رأس البر تبدأ فى استقبال المصطافين.. صور

دمياط - معتز الشربيني

يتميز مصيف رأس البر بطبيعة خاصة من الناحية الجغرافية التي تؤهله ليصبح وجهة مهمة للمصطافين، حيث يشبه المثلث، رأسه تقع بمنطقة اللسان وهى منطقة التقاء البحر بالنهر، وقاعدته بمنطقة 101، ويبلغ طول شاطئ رأس البر حوالى 3 كيلو مترات تقريبا بداية من شاطئ الخليج بشارع 26 بالقرب من منطقة اللسان، وحتى شاطئ النخيل وشاطئ الامتداد العمرانى.

يقسم شاطئ بلاج رأس البر إلى 9 شواطئ رئيسية هى شاطئ الخليج وشارع المديرية، شاطئ 33، 51، 63، 77،89،101، شاطئ العائلات، بالإضافة إلى عدد من الشواطئ الفرعية بخلاف، وتتميز رأس البر بأن الشواطئ مجانية لكافة رواد المصيف.

وتم تجهيز جميع الشواطئ بأبراج إنقاذ ومعدات الإنقاذ، حيث تم زرع 33 برج إنقاذ و5 مراكز تمراكزات إسعاف و4 مراكز تجميع الأطفال التائهين لتسليمهم إلى ذويهم.

وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تابعت استعدادات مدينة رأس البر لموسم صيف 2023. وناقشت خطة سير الأتوبيسين السياحيين اللذين تم تدشينهما بالمشاركة المجتمعية، تم استعراض محطات وقوف الأتوبيسين، حيث سيعملان بطول شارع بورسعيد ذهاباً وإيابًا بداية من موقف المحافظات حتى بداية منطقة اللسان، هذا إلى جانب الطفطف، وذلك لدعم خطة منظومة النقل السياحى.

كما أكدت محافظ دمياط عودة خطة عمل سيارات الأجرة بخطوط السير الموازية لشارع بورسعيد، وحظر سيره بهذا الشارع الرئيسى خلال أشهر الصيف، وذلك طبقًا للقرار الصادر العام الماضى، مؤكدة أيضًا التزام انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد بالساحة المخصصة لها، ومنع دخول سيارات النقل إلى المدينة بخلاف السيارات المحملة بالبضائع.