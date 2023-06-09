اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 05:05 م
أكرم القصاص
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واشنطن تعبر عن قلقها لتضرر آلاف الأوكرانيين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

الجمعة، 09 يونيو 2023 05:05 م
واشنطن تعبر عن قلقها لتضرر آلاف الأوكرانيين جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا سد نوفا كاخوفكا
أ ش أ

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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء تضرر آلاف الأوكرانيين بالتدمير الأخير لسد نوفا كاخوفكا الأوكراني، مما دفعها لتقديم المزيد من الدعم للمتضررين. 


جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.


وناقش الوزيران، بحسب البيان، الأوضاع الأخيرة في ساحة المعركة ودعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وهي تدافع عن نفسها ضد الهجمات الروسية على المدنيين والبنية التحتية الحيوية. 
كما ناقشا زيارة كوليبا الأخيرة إلى إفريقيا.


تدمير سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا

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اوكرانيا



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