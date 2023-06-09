اليوم السابع
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مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ساعدت حركات التحرر والاستقلال بموزمبيق وأنجولا

الجمعة، 09 يونيو 2023 08:08 م
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر ساعدت حركات التحرر والاستقلال بموزمبيق وأنجولا سعاد شلبى مساعد وزير الخارجية الأسبق
الأمير نصرى

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قالت السفيرة سعاد شلبى مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسى لدول الجنوب بقارة أفريقيا "أنجولا وموزمبيق وزامبيا" تعد أول مرة لرئيس مصرى، لافتة إلى أن موزمبيق دولة غنية بالموارد الطبيعية، وتفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب خاصة المصريين.
 
وأضافت سعاد شلبى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، كان هناك أوجه كثيرة للاستثمار سواء فى البنية التحتية أو فى مجال التبادل التجارى والاستفادة من الثروة السمكية، لافتة إلى إنه منذ أن استقلت موزمبيق وأنجولا كانت مصر تساعدهم فى حركات التحرر وهى دائمة التعاون والتبادل التجارى.
 
وأكدت سعاد شلبى، أن العلاقات الدبلوماسية كانت قوية بين مصر وهذه الدول، موضحة أنها نقلة نوعية فى العلاقات سواء كانت سياسية أو تجارية أو اقتصادية أو استثمارات، لافتة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك استثمارات ناجحة بدون أن تكون موزمبيق خالية من الإرهاب.

زامبيا

أنجولا

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أفريقيا

السياسة الخارجية المصرية

اكسترا نيوز



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