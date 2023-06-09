اليوم السابع
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الجمعة، 09 يونيو 2023 03:55 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ12 قرية

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:15 م
محافظ الوادى الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية لـ12 قرية محافظ الوادى الجديد يعتمد خرائط المخططات التفصيلية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خرائط المخططات التفصيلية الخاصة بعدد من قرى مراكز المحافظة والبالغ عددهم 12 قرية، وذلك بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
 
وأشار الزملوط إلى أنه بموجب هذا الاعتماد قد تم الانتهاء من المخططات الخاصة بقرى مركزي الفرافرة وبلاط، فضلاً عن اعتماد مخططات 7 قرى بمركز الداخلة، والتي تُعد إحدى ركائز خطط التنمية الشاملة وفقًا للاشتراطات العمرانية العصرية، مثمنًا جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
 
 
 


 

 


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