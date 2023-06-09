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فجر السبت.. القمر يقترن بكوكب زحل فى مشهد بديع بالسماء

الجمعة، 09 يونيو 2023 02:11 م
فجر السبت.. القمر يقترن بكوكب زحل فى مشهد بديع بالسماء القمر
كتب محمود راغب

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يرصد بعد منتصف الليل اليوم الجمعه 09 يونيو 2023 وإلى ماقبل شروق الشمس صبيحة غدا السبت اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل وسيفصل بينهما 3 درجات باتجاه الأفق الجنوب الشرقي في منظر جميل بسماء مصر والوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن زحل يشبه نجمًا متوسط ​​اللمعان للعين المجردة ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر وزحل كبيرة نسبياً فلن يظهرا سوياً في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المنظار. 
 
ويعد زحل ثاني أكبر كوكب بعد المشتري فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية. 
 
يتميز زحل بنظام حلقات رائعة يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط. 
 
حلقات زحل بلغت أقصى ميل لها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث كان جانبها الشمالي في قمة وضوحه وكانت أخر مره ترصد فيها بذلك الشكل عام 1988 ورؤيتها التالية بنفس الوضعية ستكون في عام 2046.

 


زحل

القمر وزحل

القمر وكوكب زحل

كوكب زحل

اليوم السابع بلس



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