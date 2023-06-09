مشهد بديع.. القمر يقترن غدا بلؤلؤة المجموعة الشمسية ويُرى فى سماء مصر

كتب محمود راغب

تشهد الكرة الأرضية، غدا السبت 10 يونيو، اقتران القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم، فى الـ 1:10 صباحا.

وكشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه يمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة إلى أن يختفى من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار تادرس إلى أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل، ولو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وأوضح أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا.