غلق شارع النيل أسفل كوبرى 15 مايو لمدة يوم واحد.. اعرف الطرق البديلة

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور 26 يوليو الجديد والتي تشمل توسعة كوبرى 15 مايو ورفع وتركيب الكمر الخرساني الخاص بالتوسعة المشار إليها تحديداً أعلى شارع كورنيش النيل دائرة حي العجوزة، يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع كورنيش النيل أسفل كوبرى 15 مايو في الاتجاه القادم من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة فى رفع الكمر الخرسانى، وذلك لمدة يوم واحد فقط ابتداء من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة الموافق 2023/6/9 وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت الموافق 2023/6/10 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للانتهاء خلال المواعيد المحددة والتنسيق مع الجهات المنفذة لإعادة الشيء الي اصله عقب الانتهاء من الأعمال، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

أولاً: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة وترغب بالسير اتجاه ميدان الكيت كات تقوم بالدخول يساراً للاتجاه الآخر (القادم من ميدان الكيت كات اتجاه ميدان الجلاء بأتجاه نفق العجوزة بعد تحويل اتجاه الحركة المروية داخل النفق ليخدم حركة المرور القادمة من مستشفى الشرطة بالعجوزة اتجاه ميدان الكيت كات عن طريق استحداث فتحة دخول فى الجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل قبل نفق العجوزة بمسافه مناسبه فى المنطقة المواجهة للسيرك القومي .

-استكمال سير المركبات داخل نفق العجوزة اتجاه ميدان الكيت كات ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلي بشارع كورنيش النيل بعد الخروج من النفق عن طريق فتحة خروج للمركبات تم إستحداثها بالجزيرة الوسطى بشارع كورنيش النيل فى المنطقة المواجهة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة قبل ميدان الكيت كات بمسافة مناسبة .

ثانياً: حركة المركبات بشارع كورنيش النيل القادمة من ميدان الكيت كات وترغب بالسير اتجاه ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة بالعجوزة تقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لنفق العجوزة ثم الدخول يميناً إلى شارع 26 يوليو أسفل كوبرى 15 مايو ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو حتى فتحة الدوران للخلف الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو للعودة مرة أخرى إلى شارع 26 يوليو ثم يميناً اتجاه شارع كورنيش النيل ومستشفى الشرطة ونفق الجلاء.

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.