عميد حقوق حلوان: انتظام تصحيح إجابات امتحانات نهاية العام بالكنترولات

كتب محمد صبحى

أكدت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان ، انتظام أعمال التصحيح لنماذج إجابات الطلاب بامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023 وذلك على مستوى كنترولات الكلية لجميع الفرق الدراسية سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، موضحة انه يتم تسليم المادة بعدا نتهاء الاختبار مباشرة للبدء فى أعمال التصحيح والرصد وتجميع الدرجات.

وأضافت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الامتحانات بالكلية تشهد انتظام كامل فى عقد امتحانات نهاية العام والتي تعقد حضوريا بالكلية وعلى فترات تجنبا للزحام والتكدس وسط تطبيق كافة الإجراءات المنظمة للامتحانات داخل القاعات بداية من التنبيه بعدم الدخول بالموبايل والسماعات والساعات الذكية واحضار إثبات الشخصية للإطلاع عليه قبل دخول اللجنة.

وكانت أكدت الدكتورة أمل لطفى، أن كلية الحقوق استحدثت إدخال نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى، وهو يساهم بشكل كبير فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ويتم تطبيقه داخل الكنترولات.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولات بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب ، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.