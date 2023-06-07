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"حقوق حلوان": بدء إنشاء معمل للاختبارات الإلكترونية يستوعب ألف طالب

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:00 ص
"حقوق حلوان": بدء إنشاء معمل للاختبارات الإلكترونية يستوعب ألف طالب جامعة حلوان - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان عن بدء إنشاء معمل للاختبارات الإلكترونية يستوعب 1000 طالب، موضحة أن الحصول على أجهزة الكمبيوتر سيكون من المجلس الأعلى للجامعات مجانا.

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم البدء فى أعمال رفع المقاسات على أن يتم إنشاء معمل كمبيوتر فى بدروم المكتبة والساحة الأرضية كاملة، وذلك للتوسع فى تنظيم الاختبارات الإلكترونية.

وكانت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، قد قالت إن الكلية أتمت امتحان 40 ألف طالب فى اختبارات الميد تيرم للشعبة العربى والإنجليزى بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه تم البدء فى امتحانات نهاية العام الفصل الدراسى الثانى، وتنظم يومى الأحد والأربعاء لطلاب العربى وأيام السبت والثلاثاء والخميس للشعبة الإنجليزية.

وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن الامتحانات ستنعقد لمدة أسبوع واحد فقط بعد عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن الكلية استحدثت إدخال نظام الباركود فى الكنترولات هذا الفصل الدراسى، وهو يساهم بشكل كبير فى الإسراع من سريلة أوراق ونماذج إجابات الطلاب ويتم تطبيقه داخل الكنترولات.

وتابعت عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن نظام الباركود فى الكنترولات يساهم فى القضاء على نظام ترتيب الأوراق أبجديا وبأرقام الجلوس ويساعد على رصد الدرجات ويسهل من أعمال الكنترولات بما يسرع من إعلان النتائج للطلاب ، فضلا عن أنه يوفر من موازنة الكلية المخصصة للامتحانات حيث لا يتطلب تواجد عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس داخل الـ6 كنترولات بالكلية.


التعليم العالى

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ايمن عاشور

الاختبارات الإلكترونية



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