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ضبط 16 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسوان

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:04 م
ضبط 16 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بأسوان حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية إستهدفت دوائر (مراكز شرطة "كوم أمبو، دراو، نصر النوبة، إدفو"- قسمى شرطة "أول وثان أسوان") 
 
أسفرت جهودها عن ضبط عدد (16) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية– 3 بنادق خرطوش– 2 طبنجة- 8 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 5 خزينة متنوعة).. بحوزة (19 متهم "لعدد 13 منهم معلومات جنائية" ).
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد (16) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 30 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (21 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية") وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (819) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

حملات امنيه

تجاره السلاح

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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