ضبط مخالفات تموينية فى حملة المخابز فجر اليوم بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة في الساعات الأولي من صباح اليوم علي عدد من المخابز، لمراقبه عملية إنتاج الخبز المدعم ووصوله لمستحقيه، وضبط المخالفات حيث قاد الحملة فجر اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 م، محمد زغلول مدير الرقابة التموينية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك في نطاق مركز ومدينة ميت غمر

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط عدد 2، محضر تصرف في إجمالى 41، شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 9 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10 : 18جرام، 14 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، 2 محضر عدم وجود ميزان معتمد، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش،

تم تحرير المحاضر وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد مديرية التموين علي تواصل الحملات الرقابية علي مستوي المحافظة، وذلك لمواجهة المخالفين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين