صرف دفعة تعويضات جديدة لمواطنين أضيرت منازلهم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن ‎مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء أسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ .

والأسماء المعلنة: ‎حسین اسبيتان مسلم اسبيتان، ‎ورثة / حسين حماد سلامه، ‎ورثة / صباح حسن اصبيح، ‎محمد، عبد الرحمن محمد سليمان، ‎حسن سویلم رافع ابو ماشی، ‎حمدان حمیدان محمد ابو العراج، ‎السيده حمد حسان سويلم، مطر سلیم محمد سلمان، ‎محمد عبد الكريم حميد منصور، ‎عایشه سويلم ماشي ابو ماشي، ‎محمد حمدان حميدان ابو العراج، ‎احمد حمدان حميدان ابو العراج، ‎عيد سلامه مسلم العطشان، ‎ياسر محمد سلامه حسن، ‎احمد محمد حمید سلیم، ‎ورثة / سالمان سلمي هاني، ‎عبد الله سلامه حماد درویش.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء كشفا بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم 2023/6/8 ببطاقة الرقم القومي .

تضمن الكشف اسماء كلا من : فتحي عبد الله علي عبد الله، ابراهيم اعبيد سليم سلمي، وفاء خضر سلامه بريك، رشید راشد مبارك ابريك، ابراهيم مسعد اسويلم الحجوج، سيف الدين سليمان محمد، ورثة / سلامه سالم حسين، ورثة / سلامه سالم حسين، مالك عيد سلمي سعيد، حماد احریز سلیمان سالم، ایمن سليم بركي صباح، سلام احميدان سالم ابو العراج، نور صبیح سلامه حسن، عبد الله علي عبد الله الطبيقي، عيد صباح عيد سليمان، مسعد صباح سلامه صبح، مها علي حمدان علي، هیام بريك سلامه حسن، عادل علي حمدان علي، ورثة / سالمان قطيفان هاني.



