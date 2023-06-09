اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"صدر المنصورة" تحصد المركز الثانى ضمن فعاليات "الطب الرئوى مابعد الكوفيد 19"

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:38 ص
"صدر المنصورة" تحصد المركز الثانى ضمن فعاليات "الطب الرئوى مابعد الكوفيد 19" جانب من الكشف الطبي
الدقهلية: محمد الحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حصول مستشفي صدر المنصورة على المركز الثاني علي مستوي الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر الطب الرئوي مابعد الكوفيد 19، معرباً عن تقديره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتورة هبة الشريف ولإدارة الأمراض الصدرية والمستشفى . 
 
وفى سياق متصل كشف وكيل الوزارة أنه  فى إطار تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة  فقد تم فحص عدد 1788 مريض غسيل كلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية منذ بدء تفعيل المبادرة
 
ولفت مكين  أن  إجمالى الحالات الايجابي باختبار الكوانتيفيرون بالمحافظه بلغ نحو 499 مريضاً، وقد جرى  صرف العلاج الوقائي لـ 187 مريض غسيل كلوى وجارى صرف العلاج الوقائي لباقي الحالات
 
من جانبها  أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية أنه تنفيذاً لإستراتيجية منظمة الصحة العالمية الخاصة بزيادة نسبة التغطية بالعلاج الوقائى للفئات الأكثر عرضة فقد تم  تفعيل برتوكول  العلاج الوقائي لمرضي HIV للحيلولة دون إصابتهم بمرض الدرن منذ ديسمبر الماضى .
 
وكشفت فتحى عن  توافر جهاز جين إكسبيرت لاكتشاف الدرن ولتحديد موقف المريض من حيث حساسيته او مقاومته لعقار الريفامبيسين حالياً بمستشفي صدر بهوت مشيرة إلى أن فريق الأمراض الصدرية قام بـ(12) جولة مرورية  على مستشفيات المحافظة خلال الشهر الماضى لمتابعة العمل وتلافي السلبيات .
 
يأتي ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير  الصحة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ببدء تفعيل مبادرة الكشف عن الدرن الكامن لمرضي الغسيل الكلوى بالمحافظة، وتكثيف الجولات المرورية لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمرضى
 
مرضي الغسيل الكلوي
مرضي الغسيل الكلوي

جانب من مؤتمر الطب الرئوي
جانب من مؤتمر الطب الرئوي

صدر المنصورة يحصد المركز الثاني في مؤتمر الطب الرئوي ما بعد كوفيد 19
صدر المنصورة يحصد المركز الثاني في مؤتمر الطب الرئوي ما بعد كوفيد 19

الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي
 
 
 
 
 

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