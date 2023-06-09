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سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

الجمعة، 09 يونيو 2023 11:57 ص
سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة دراجات ناريه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بها قطع بالأسلاك.. وبحوزتهم (سلاح أبيض).
 
بمناقشتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك" وأقروا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقروا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم  "سيئ النية" محبوس على ذمة إحدى القضايا "وتم ضبط الدراجة النارية".
 
وباستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاجهزة الامنية

الدرب الاحمر

سرقة الدراجات

امن القاهرة



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