زيارة تاريخية للرئيس السيسى إلى موزمبيق.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" فى ختام جولته الأفريقية.. زيارة تاريخية للرئيس السيسى إلى موزمبيق.. الرئيس يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره الموزمبيقى .. ويؤكد مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم للأشقاء فى موزمبيق بالمجالات المدنية والعسكرية.. و«فيليب نيوسى» يشيد بدور المؤسسات الدينية المصرية العريقة فى محاربة الفكر المتطرف.

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