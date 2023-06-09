وقال شميهال - في اجتماع مع الحكومة، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - إنه "وفقًا للبيانات الأولية سيكلف ترميم محطة الطاقة الكهرومائية حوالي مليار يورو. وستتكلف الأعمال الأخرى ذات الصلة نفس التكلفة وقد اتفقت السلطات بالفعل مع البنك الدولي على إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات بعد هذه الكارثة".



يذكر أن القرات الروسية فجرت المحطة ليلة 6 يونيو ومازال إجلاء السكان من المنطقة قائم بسبب الفيضان التي تسبب عنه الانفجار.