رئيس موزمبيق مرحبا بالرئيس السيسى: يسعدنا تعميق العلاقات الثنائية مع مصر

كتب محمد شعلان

رحب فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة موزمبيق في العاصمة مابوتو، قائلا: "لقد عقدنا لقاء تمهيديا مع الرئيس السيسي، وأجرينا تقييما للموقف الإقليمي والدولي والأوضاع الاقتصادية، ويسعدنا تعميق العلاقات الثنائية".































