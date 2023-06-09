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رئيس موزمبيق مرحبا بالرئيس السيسى: يسعدنا تعميق العلاقات الثنائية مع مصر

الجمعة، 09 يونيو 2023 01:48 م
رئيس موزمبيق مرحبا بالرئيس السيسى: يسعدنا تعميق العلاقات الثنائية مع مصر وصول الرئيس السيسى موزمبيق
كتب محمد شعلان

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رحب فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة موزمبيق في العاصمة مابوتو، قائلا: "لقد عقدنا لقاء تمهيديا مع الرئيس السيسي، وأجرينا تقييما للموقف الإقليمي والدولي والأوضاع الاقتصادية، ويسعدنا تعميق العلاقات الثنائية".

وصول الرئيس السيسى موزمبيق (1)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (2)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (3)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (4)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (5)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (6)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (7)
 
وصول الرئيس السيسى موزمبيق (8)
 

الرئيس السيسى

رئيس موزمبيق

موزمبيق

الرئيس السيسى فى موزمبيق



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