رئيس موزمبيق مرحبا بالرئيس السيسى: يسعدنا تعميق العلاقات الثنائية مع مصر

رحب فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، بالرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة موزمبيق في العاصمة مابوتو، قائلا: "لقد عقدنا لقاء تمهيديا مع الرئيس السيسي، وأجرينا تقييما للموقف الإقليمي والدولي والأوضاع الاقتصادية، ويسعدنا تعميق العلاقات الثنائية".
رئيس موزمبيق مرحبا بالرئيس السيسى: يسعدنا تعميق العلاقات الثنائية مع مصرالجمعة، 09 يونيو 2023 01:48 م
وصول الرئيس السيسى موزمبيق
كتب محمد شعلان
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