خبير أرصاد: التغيرات المناخية سبب حدوث أزمات استقرار الأحوال الجوية

إبراهيم حسان

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية، إن هناك ظواهر جوية موجودة تصاحب رياح الخماسين، والتي سميت بهذا الاسم لأن مدتها 50 يوما تشهد حدوث مثل هذه المظاهر.

أضاف علي قطب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن التغيرات المناخية هي السبب في حدوث عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، والأيام السابقة كانت عنيفة جدا بسبب المنخفض الجوي الذي شهدته الجمهورية.

وتابع أستاذ المناخ وخبير الأرصاد الجوية: "نحن حتى الآن في فصل الربيع، والنوبات الخماسينية ليست طبيعية في هذه الفترة، التي كان يفترض لها أن تكون في حالة شبه استقرار، مشيرا إلى تحرك المنخفض الجوي ناحية الشرق وهذا الأمر يحدث استقرار بالأحوال الجوية وانخفاض في درجات الحرارة.

وأكمل: "كل الدول والعالم بأكمله يشهد تأثير التغيرات المناخية، والتي تتسبب في اضطراب كل الأمور وخاصة اضطراب الحياة البحرية".