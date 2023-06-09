وأوضح المركز - حسبما ذكرت صحيفة جاكرتا بوست الإندونيسية - أن البركان ثار في تمام الساعة 7.46 صباحا بالتوقيت المحلي، ثم مرة أخرى بعد 62 دقيقة، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية بعد ثوران البركان.

وقال ديني مارديونو، المسؤول في محطة كراكاتو للمراقبة، في بيان صحفي: "لوحظ ارتفاع عمود الثوران على ارتفاع 3000 متر (حوالي 10.000 قدم) فوق القمة، ولوحظ أن عمود الرماد يتحول من الرمادي إلى الأسود في الجنوب الغربي".

وحذر الجمهور من القيام بأنشطة في دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من فوهة البركان.

وقد ثار بركان "أناك كراكاتو"، وهو أحد أكثر البراكين فتكًا وتدميرًا في التاريخ ويبلغ ارتفاعه 157 مترا، أكثر من 10 مرات منذ مارس الماضي، وتقع أقرب مستوطنة للبركان على بعد حوالي 16 كيلومتر.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ وبها 127 بركانا نشطا، وفقا لمركز علم البراكين.