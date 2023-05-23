جاكرتا (أ ش أ)

ثار بركان جبل "ميرابى" الإندونيسى اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى انبعاث الحمم البركانية على بعد أكثر من كيلومترين من فوهة البركان.

ونقل راديو "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن رئيس مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية "أجوس بودي سانتوسو" قوله انه تم تسجيل عشرات الهزات الصغيرة المتعلقة بثوران البركان، مشيرا إلى أن نشاط ميرابي زاد بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن هذه الأنواع من الزيادات تحدث غالبا في الجبل. يشار إلى أن "ميرابي" هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب في مقتل أكثر من 350 شخصا.

يذكر أن الجمعة الماضية، أفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، بحدوث ثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو الواقع في مقاطعة لامبونج غرب البلاد، نافثًا سحابة ضخمة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 2500 متر.

ونقلت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية، عن مسؤول نقطة المراقبة في جبل أناك كراكاتو ديني مارديونو قوله - في بيان اليوم - "إن جبل أناك كراكاتو اندلع الساعة 9:20 بالتوقيت المحلي، ولوحظ ارتفاع عمود الثوران على ارتفاع 2500 متر فوق القمة".

وأوضح مارديونو أن عمود الرماد البركاني بدا رماديًا، بكثافة كبيرة باتجاه الجنوب الغربي؛ حيث تم تسجيل الاندفاع على جهاز قياس الزلازل بسعة قصوى تبلغ 70 ملم ومدة 42 ثانية.

وأشار مارديونو إلى أنه طوال الخميس، تم تسجيل أن جبل أناك كراكاتو قد تعرض لثوران بركاني واحد، وزلزال منخفض التردد، وزلزالين متعددي الأطوار وزلزال بركاني عميق وزلزالان تكتونيان بعيدان وزلزال واحد مستمر، وحتى الجمعة كان جبل أناك كراكاتو في المستوى الثالث أو وضع الاستعداد.

ويوصي المركز، الجمهور والزوار والسياح ومتسلقي الجبال بعدم الاقتراب من البركان أو القيام بأنشطة داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من الحفرة النشطة.