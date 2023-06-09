بايدن يدعو "ريشي سوناك" بالرئيس.. ويصحح نفسه مازحا: قمت بتخفيض رتبتك.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

Joe Biden mistakenly calls Rishi Sunak "Mr. President," as he speaks to the UK prime minister in front of the media



The US president then jokes: "I just promoted you" https://t.co/N2klTsOegM pic.twitter.com/2zIYrv66wu — Bloomberg UK (@BloombergUK) June 8, 2023

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطأ رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك "السيد الرئيس" بينما التقى الاثنان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال زيارة سوناك التي استمرت يومين إلى واشنطن العاصمة.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، قال بايدن وهو يصحح نفسه بسرعة: "حسنًا ، سيدي الرئيس ...لا لا لقد قمت بتخفيض رتبتك ، سيدي رئيس الوزراء".

وأكد بايدن لسوناك أن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في "حالة جيدة حقًا" وأن الولايات المتحدة ليس لها "حليف أقرب من بريطانيا العظمى" ، مضيفًا أنه "مسرور" لرؤية رئيس الوزراء في العاصمة الأمريكية.

من جانبه رحب سوناك "بكلمات دافئة" من بايدن وأشاد "بقوة الشراكة والصداقة الامريكية وقال: "سنضع قيمنا في المقدمة والمركز كما فعلنا دائمًا"

وذكر بايدن أن ونستون تشرشل وفرانكلين ديلانو روزفلت التقيا في نفس المكان قبل أكثر من سبعة عقودن وأكدوا على قوة الشراكة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة بقوة العالم الحر، وقال: "ما زلت أعتقد أن هناك حقيقة في هذا التأكيد"

وأشار سوناك إلى أن تشرشل وجد ذات مرة وهو يتجول في قاعات البيت الأبيض في منتصف الليل ، وهو يمزح بأنه لن يفعل الشيء نفسه.

وقفا للاندبندنت كان تشرشل يقيم في دار الضيافة الرئاسية ، بلير هاوس ، خلال زيارته. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية اشترت العقار بعد أن اكتشفت إليانور روزفلت أن تشرشل يحمل سيجارًا أثناء توجهه نحو المنطقة الخاصة بالعائلة الأولى في حوالي الساعة الثالثة صباحًا.

قال بايدن: "هناك عدد هائل من القصص التي تُروى ، ربما مجموعة ملفقة عن رؤساء الوزراء السابقين"، و قال سوناك: "أتساءل في الساعة 3 صباحًا؟ "ونستون تشرشل يزعج السيدة روزفلت "سيدي ، لا تقلق ، لن تراني هناك أزعجك أنت والسيدة الأولى."

وقال بايدن: "في الأشهر القليلة الماضية التقينا ببعضنا البعض في سان دييجو ، ثم التقينا في بلفاست والتقينا بهيروشيما والآن نحن هنا وسنحل جميع مشاكل العالم في الدقائق العشرين القادمة."