انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الثالثة من مدينتي هاف ماراثون، بالتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى وشركة تراي فاكتوري المتخصصة في في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى .

وشهد مدينتي هاف ماراثون مشاركة كبيرة من المتسابقين، ومن جنسيات مختلفة ، ووصل عدد المشاركين في الماراثون إلى نحو الفين متسابق.

ويضم مدينتي هاف ماراثون سباقات للجري بمسافات مختلفة ، سباق الـ 5 كيلو، الـ 10 كيلو، الـ 21 كيلو ، بالإضافة إلى سباق الـ 3 كيلو لجميع أفراد الأسرة وسيضم فقرات ترفيهية وأنشطة للأطفال. ويضم الهاف ماراثون هذا العام سباق جديد لمسافة 10 كم لهواة رياضة "السكيت" .

وتعتمد المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps ، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأوليمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية. وسيتم تخصيص مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

وتولى مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم فى بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (1)



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (2)



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (3)



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (4)



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (5)



انطلاق النسخة الثالثة من مدينتى هاف ماراثون (6)