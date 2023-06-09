اليوم ..مطار مرسى علم الدولى يستقبل 10 رحلات طيران ضمن 118 رحلة خلال الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 10 رحلات طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم، 5 رحلات من ألمانيا، و3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من إيطاليا.

وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية التى وصلت خلال الاسبوع أن المطار استقبل 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.