"المركزى للمحاسبات" يطالب "الدلتا للسكر" بالتوسع فى زراعة البنجر لرفع الإيرادات

كتب هانى الحوتى

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات ، شركة الدلتا للسكر بالعمل على زيادة المساحة المنزرعة من البنجر، موضحًا أن إجمالي البنجر المورد بالطن خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس عام 2023 بلغ 318 ألف طن مقابل 479 ألف طن عن ذات الفترة المماثلة من العام السابق، بنقص قدره 161 ألف طن بنسبة انخفاض 33.6%، وهو الأمر الذى أدى إلى انخفاض السكر المنتج من البنجر بنسبة 34%، ليصل إلى 40.4 ألف طن، مقابل 61.2 ألف طن بفرق قدره 20.8 ألف طن، وانخفاض المولاس المنتج بنسبة 32.1%، وانخفاض العلف بنسبة 30%.

وفي نفس الصدد، أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بزيادة مبيعات شركة الدلتا للسكر، وذلك بعد انخفاض كمية المبيعات لكل من منتج السكر والعلف والمولاس البالغة نحو 28 ألف طن، 18 ألف طن، 20 ألف طن، على الترتيب خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2023 مقابل كمية بلغت 45 ألف طن، 28 ألف طن، 12 ألف طن للفترة المماثلة من العام السابق.

كما أوصى الجهاز، في تقريره للقوائم المالية لشركة الدلتا للسكر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، بدراسة الاستفادة من أموال أرصدة الحسابات الجارية البنوك (عملة محلية) وبلغت 450.7 مليون جنيه حتى يمكن تعظيم العائد عليها.

وأشار الجهاز إلى ضرورة توفيق أوضاع شركة الدلتا للسكر بما يتفق مع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك التزامًا بتعليمات هيئة الرقابة المالية، وتجنبًا لأية عقوبات تقع على الشركة.

كما أشار إلى ضرورة التأمين على بعض الأصول الثابتة لشركة الدلتا للسكر منها على سبيل المثال مباني المركز الرئيسي ومباني المدينة السكنية وأثاث المصنع البالغ إجمالي تكلفتها نحو 30.882 مليون جنيه، للحفاظ عليها.