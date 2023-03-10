الدلتا للسكر: التوسع فى زراعة البنجر وتأهيل خط إنتاج لتعظيم إيرادات الشركة

كتب هانى الحوتى

قالت شركة الدلتا للسكر ، إنها تعمل على البحث والتوسع في زراعة البنجر في بعض المناطق الصحراوية، لتعظيم إيرادات الشركة، جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2022، والذي تضمن توصية بالعمل على زيادة المساحة المزروعة بالبنجر بما يحقق أقصى عائد للشركة، وذلك بعد زيادة الإيرادات إلى 3.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 526 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي رغم انخفاض كميات مبيعات السكر والعلف والمولاس.

أضافت الشركة، في تقريرها للبورصة، أنه يتم استغلال وحدتي التكرير عند تشغيل السكر الخام، وتم تحميل إهلاكها على المصروفات الإدارية والعمومية، ويتم تشغيل ماكينة المكعبات، وهي تعمل كإضافة لمنتجات الشركة، وفقًا لظروف السوق، ويتم احتساب إهلال كامل لها، مضيفة أن بلغ إنتاج الوحدتين 25.65 طن هذا العام، بالإضافة إلى رصيد أول المدة والبالغ 14 طنًا، وبلغت مبيعاتها 458 ألف جنيه.

وذلك ردًا على انتقاد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم قيام الشركة باستغلال وتشغيل وحدتي التكرير التي تبلغ القيمة الدفترية لآلات والمعدات الخاص بهما نحو 11.6 مليون جنيه وماكينة مكعبات السكر البالغ صافي تكلفتها الدفترية نحو 5.4 مليون جنيه والتي بلغت نسبة إنتاجها للطاقة المتاحة 2.3%.

وبشأن عدم تأهيل فرن الجير للخط الثاني من خطوط الإنتاج، والذي يتم تشغيله بالفحم المنتج من شركة النصر لصناعة الكوك، التي توقفت عن الإنتاج، أوضحت شركة الدلتا للسكر، أنه جاري الانتهاء من الدراسة لتحديث الفرن الثاني.