الرئيس السيسى: لدينا 5 آلاف شركة تستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها خبرات جيدة فى مجال المشروعات المختلفة وخلال الثمان سنوات الماضية كان لها خطة استراتيجية طويلة متطورة فى كافة المجالات سواء الطاقة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة، وكل ما يخص الدولة بمفهومها الواسع.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «هناك 5 آلاف شركة بتشتغل ولديها قدرات وتستطيع تقديم خبراتها إلى دولة موزمبيق لنقل جزء من هذه التجربة فى المجالات المختلفة إن كان هذا الأمر يناسبها».

وتابع: "مصر تقوم عبر شركة المقاولون العرب ببناء سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا وهو سد ضخم جدا، ولدينا الخبرات لعمل أى شىء قد يكون فيه فائدة تعود بالنفع على موزمبيق".

وأكد: "بحثنا مع الرئيس الموزمبيقى ما يمكن تقديمه من مساعدة في المنطقة التي تشهد شكلا من أشكال الإرهاب في المستوى الصحي، وهذا الأمر سنكون مهتمين بالتنسيق فيه مع وزارة الصحة في موزمبيق لنرى ما يمكننا ان نقدمه في هذا المجال".































