اليوم السابع
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الداخلية تضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية"

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:05 م
الداخلية تضبط 4 مصانع لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية" ارشيفية - مخصبات زراعيه
محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة باشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مساعد وزير الداخلية حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "المنوفية".
 
أسفرت جهودها فى مجالى (حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية"- حماية البيئة "المواد الغذائية") عن ضبط "4 قضايا" عبارة عن (4 مصانع "3 منهم بدون ترخيص") لإنتاج وتداول "المخصبات الزراعية- المواد الغذائية- المخللات" بمضبوطات بلغت ( 53,15 طن مواد خام لمخصبات زراعية- 2840 عبوة منتج نهائى لمخصبات زراعية - 58,2 طن مواد غذائية - عدد 4 خطوط إنتاج عشوائية) بمخالفات عبارة عن "مواد مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بدون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها" وكذا مخالفات بيئية عبارة عن عدم وجود "سجل بيئى، سجل التخلص الآمن للمواد والمخلفات الخطرة".
   
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

مخصبات زراعية

الداخلية

مسطحات

الامن



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