الداخلية تضبط مليوني قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.
ألعاب نارية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
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