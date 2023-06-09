اليوم السابع
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الداخلية تضبط مليوني قطعة ألعاب نارية بالقاهرة

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:05 م
الداخلية تضبط مليوني قطعة ألعاب نارية بالقاهرة ألعاب نارية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزته عدد 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.
 

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