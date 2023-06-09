الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو فى المنزلة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته كمية من البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضده ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.