اليوم السابع
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الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو فى المنزلة

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:08 م
الداخلية تضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 كيلو بانجو فى المنزلة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة حال  تواجده بمحل إقامته، وبحوزته كمية من البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - دراجة نارية بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بصحة الأحكام القضائية الصادرة ضده ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تاجر مخدرات

الاجهزة الامنية

مخدر البانجو

أمن الدقهلية



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