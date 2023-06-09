الداخلية تحبط محاولات تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الإدارة العامة ل شرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفنى من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") مخبأ بحقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وبمواجهته قرر ملكيته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته ووصوله للبلاد بتاريخ 5 الجارى وبصحبته 9 سبائك ذهبية وزنت (900 جرام ) وأن المبالغ المالية المُشار إليها هى حصيلة بيعه لتلك السبائك بالأسواق المحلية، مقابل العملات الأجنبية.

ونجحت الجهود في ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الدقهلية) لحيازتها (مبلغ مالى"عملات محلية") كانت مخبأة بحقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.. بمواجهتها قررت استلامها للمبلغ المالى المُشار إليه من (أحد الأشخاص) لتوصيلها (لأحد الأشخاص – بإحدى الدول) مقابل مبلغ مالى.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.