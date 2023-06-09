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الحكومة: لا صحة لتعثر مصر فى سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد

الجمعة، 09 يونيو 2023 12:12 م
الحكومة: لا صحة لتعثر مصر فى سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد وزارة التموين
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تم تداوله من تقريراً صادراً عن إحدى المؤسسات الدولية يزعم تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، وأن المعلومات المتداولة بالتقرير مغلوطة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشددةً على التزام مصر بسداد كافة التزاماتها المالية لموردي الأقماح خلال المدة المتفق عليها، في بنود التعاقد دون أي تأخير أو جدولة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك التقارير المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
 
 
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الحكومة

المؤسسات الدولية

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القمح المستورد

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