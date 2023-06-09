اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 03:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي لاتهامها بالتقاعس: لم نتأخر في تقديم المساعدة

الجمعة، 09 يونيو 2023 03:00 ص
الأمم المتحدة ترد على زيلينسكي لاتهامها بالتقاعس: لم نتأخر في تقديم المساعدة الرئيس الأوكرانى زيلنسكى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ستيفان دوجاريك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة لم تتأخر في تقديم المساعدة لشعب أوكرانيا.

في وقت سابق، اتهم زيلينسكي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بعدم الرغبة في الاستجابة لطلبات المساعدة التي قدمتها أوكرانيا بعد حادثة محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، كما اتهم زيلينسكي كلا المنظمتين بالتقاعس، قائلاً إن ممثليهما حتى الآن لم يتواجدوا في موقع الفيضان.

ورد دوجاريك على تعليق زيلينسكي خلال تقديمه إيجازا اليوم الخميس: "نحن متواجدون في الموقع، منذ اليوم الأول، وقد سجلنا كل ما نقوم به هناك. زملاؤنا موجودون في المكان، قمنا بتوزيع المياه، ومستلزمات النظافة، ونقدم المساعدة النفسية. لذلك موجودون هناك ومنذ البداية".

في ليلة 6 يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر سد الخزان نفسه.


زيلينسكى

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

الامم المتحده

ستيفان دوجاريك



الموضوعات المتعلقة

زيلينسكى: الروس لا يحاولون إنقاذ المتضررين عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:18 م

زيلينسكى: خرق سد "كاخوفكا" لن يؤثر على مساعي أوكرانيا لاستعادة أراضيها

الأربعاء، 07 يونيو 2023 02:57 ص

"القاهرة الإخبارية" تبرز انفجار سد كاخوفكا الأوكرانى.. زيلينسكى: الانفجار لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد.. روسيا تدعو المجتمع الدولى لإدانة الجريمة.. مراسل القناة: موسكو تقدم لمجلس الأمن أدلة تورط كييف فى الحادث

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 11:13 م

زيلينسكي: انفجار سد كاخوفكا لن يؤثر على خطط الهجوم المضاد

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 09:22 م

زيلينسكى لمبعوث الفاتيكان: وقف إطلاق النار "لن يقود إلى السلام"

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 05:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة