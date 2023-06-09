افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 10 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 6 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمراكز كفر الدوار ودمنهور وأبو حمص وأبو المطامير و بدر بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، وهم:



- مسجد الغربي كاشيك - العرقوب - كوم البركة - كفر الدوار على مساحة 300 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون و400 ألف جنيه.



- مسجد التوحيد - قرية الملكة - المنشية الإبراهيمية - دمنهور على مساحة 175 م2 وبتكلفة إجمالية 170 ألف جنيه.



- مسجد الشهيد حمدى رباب - جواد حسنى - أبو حمص على مساحة 360 م2 وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.



- مسجد نور الإسلام - عزبة دياب - كوم الفرج - أبو المطامير على مساحة 126 م2 وبتكلفة إجمالية مليون جنيه.



- مسجد التقوى - صيدناوي - كوم الفرج - أبو المطامير على مساحة 240 م2 وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.



- مسجد التقوى الجديد - قرية المعركة الرئيسية - بدر على مساحة 200 م2 وبتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه.



ويذكر أن خطبة الجمعة اليوم التى جاءت تحت عنوان " الحج رحلة إيمانية " أكدت أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو من أحب الأعمال إلي رب العالمين، به ترفع الدرجات وتكفر الذنوب والسيئات.



وأضافت الخطبة أن الحج رحلة إيمانية مباركة رائدها الإخلاص لله رب العالمين بعيدا عن الرياء والسمعة وأن الحاج يخرج من بيته مهاجرا إلى ربه تاركا أهله متواضعا لمولاه متنقلا بين المشاعر المقدسة بقلب خاشع ولسان ذاكر مقبلا على ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه.