اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 يونيو 2023 06:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

استفادة 29 ألف سيدة من خدمات مبادرة "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى بالدقهلية

الجمعة، 09 يونيو 2023 05:48 م
استفادة 29 ألف سيدة من خدمات مبادرة "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى بالدقهلية جانب من المباردة
الدقهلية _محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة حقك تنظمي، بحضور مشرفين الوزارة خالد فزاع ومصطفى عبد الوهاب.
 
وأوضح أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.
 
فيما أشارت الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هي منية النصر، وميت غمر، وتمي الأمديد، ومحلة الدمنة، والجمالية، والمطرية، والمنصورة، ونبروه، وبلقاس، موجهة الشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية والمتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة.
 
وأضافت الدكتورة إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.
 
يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتكليف الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة، والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي.

 


حقك تنظمي

مبادرات رئاسية

إستفادة سيدات

تنظيم الأسرة

إهتمامات الدولة

عدد المستفيدات من مبادرة حقك تنظمي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة