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احذر.. الحبس والغرامة عقوبة سرقة التيار الكهربائى

الجمعة، 09 يونيو 2023 07:30 ص
احذر.. الحبس والغرامة عقوبة سرقة التيار الكهربائى متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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تعلن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بشكل يومي عن آلاف من قضايا سرقة تيار كهربائى، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجريمة.
 
يقول الخبير القانونى خالد محمد إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي إلا أن القانون ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفى حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

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القانون المصرى

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اليوم السابع بلس



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