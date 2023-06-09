إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم مساء اليوم الجمعة إثر تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك بمركز دمنهور بالبحيرة. كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وتوكتوك بطريق دمنهور - دسوق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخصان وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة. وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم اثر حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الدولى - الضبعة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة