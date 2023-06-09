ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها "إن القوات الجوية وجهت أيضا ضربتين على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية، وكذا دمرت 6 طائرات هجومية بدون طيار و4 طائرات استطلاع بدون طيار من مختلف الأنواع".

وسجلت وزارة الدفاع الأوكرانية 43 اشتباكا عسكريا مع القوات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان "خلال الليلة الماضية، نفذت روسيا ضربة صاروخية وشنت غارة جوية أخرى على أوكرانيا، ونفذت القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 ضربات صاروخية، أصابت اثنتين منها مدينة أومان الهادئة، كما شنت 43 غارة جوية و79 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة الإطلاق على مواقع قواتنا ومناطق مأهولة بالسكان، وهناك ضحايا بين المدنيين".

وحذرت هيئة الأركان العامة من أن احتمال شن ضربات صاروخية وجوية على أوكرانيا لا يزال مرتفعا.

وتواصل روسيا تركيز جهودها الرئيسية على مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، بحسب هيئة الأركان الأوكرانية.