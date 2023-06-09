اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 75.58 دولار لبرنت و70.92 دولار للخام الأمريكى

الجمعة، 09 يونيو 2023 02:18 م
أسعار النفط تسجل 75.58 دولار لبرنت و70.92 دولار للخام الأمريكى برميل نفط -أرشيفية
كتبت مروة الغول

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انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 75.58 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 70.92 دولار.
 
أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.
 
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسؤول الأمريكى قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضى".
 
وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
 
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.

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