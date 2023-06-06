اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط تسجل 76.33 دولار لبرنت و71.72 دولار للخام الأمريكى

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 76.33 دولار لبرنت و71.72 دولار للخام الأمريكى اسعار النفط - أرشيفية
كتبت -مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعارالنفط اليوم الثلاثاء 76.33 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.72 دولار.
 
أكد مسئول بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس جو بايدن تركز على أسعار النفط، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك بلس" مواصلة تخفيض الإنتاج اليومى عند 40.46 مليون برميل اعتبارا من أول يناير 2024.
 
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول الأمريكي قوله "إننا نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على براميل النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".
 
وأضاف أن واشنطن تعتقد أن العرض ينبغي أن يلبي الطلب، وستتم مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
 
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك بلس) وحلفاؤها قررت مواصلة تخفيض الإنتاج اليومي في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار المتراجعة بالفعل.
 
وأكد العراق، التزامه بالتخفيض الطوعي لمستوى إنتاج النفط، الذي أقر من قبل "أوبك+" (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) في شهر أبريل الماضي، وتمديده إلى نهاية عام 2024.
 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان وزارة النفط أن "جمهورية العراق ستقوم بتمديد خفضها التطوعي البالغ 211 ألف برميل يومياً حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، كإجراء احترازي، وذلك بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل عن تخفيضات تطوعية".
 
وأضافت أن "هذا الخفض التطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لـ"أوبك+" في 4 يونيو 2023".

النفط

النفط الخام

خام برنت



الموضوعات المتعلقة

أسعار النفط تسجل 77.07 دولار لبرنت و72.70 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:00 م

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية.. انهيار جسر معلق بالهند للمرة الثانية خلال عام.. "أوبك+" تتفق على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا

الإثنين، 05 يونيو 2023 12:00 م

مسئول بالبيت الأبيض: واشنطن تركز على أسعار النفط بعد قرار خفض إنتاج "أوبك بلس"

الإثنين، 05 يونيو 2023 08:35 ص

"أوبك+" تتفق على تخفيض إنتاج النفط بمقدار 1.66 مليون برميل يوميا في 2024

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة