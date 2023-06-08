وزير الاتصالات يفتتح قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات بمصر IDC فى دورتها التاسعة

كتبت هبة السيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة التاسعة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات 2023" فى مصر التى تنظمها شركة أى دى سى "IDC" العالمية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تحت عنوان "تمكين قادة الاقتصاد الرقمي"، وذلك بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وجيوتى لالشاندانى، نائب رئيس مجموعة أى دى سى، وبمشاركة اكثر من 170 من مدراء تكنولوجيا المعلومات.

وتُعقد قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC فى إطار تسارع عمليات التحول الرقمى ونمو الاقتصاد الرقمى فى مصر بمعدل غير مسبوق، وما يترتب عليه من تقديم حلول وخدمات رقمية للمواطنين والعاملين بالقطاعين العام والخاص فى مختلف قطاعات الدولة.

وفى كلمته خلال القمة؛ أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أهمية هذه القمة فى خلق حوار تفاعلى مثمر من مختلف عناصر المجتمع المعلوماتى من قطاع حكومى وشركات عالمية ومحلية وناشئة ومنظمات المجتمع المدنى والخروج بتوصيات تساعد الحكومة على توفير المناخ الملائم للشركات العالمية والمحلية للنمو فى مصر وتصدير خدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحدى الذى نواجهه اليوم كحكومات وصانعى سياسات هو التعامل مع طلب المواطنين المتزايد على خدمات حكومية رقمية سريعة وشاملة، لذلك فى مصر اعتمدنا استراتيجية مصر الرقمية التي تركز على تسريع التحول الرقمى في جميع القطاعات الحكومية ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار الرقمى، كما يتم تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمى الوطنية العملاقة، بالتعاون مع العديد من القطاعات بدءًا من نظام التأمين الصحي الشامل الرقمى، إلى التعاون مع الجامعات في إنشاء أنظمة إدارة التعلم الرقمى ورقمنة المحتوى الثقافى فى مصر.

وذكر الدكتور عمرو طلعت، أنه فى عام 2020 ، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجربة لمنصة "مصر الرقمية" لتقديم خدمات حكومية رقمية للمواطنين والتى نمت بشكل تدريجي لتصل إلى 170 خدمة حكومية مرقمنة حتى الان، كما يتم العمل حاليا على إنشاء معمل الابتكار الحكومى والذى سيتم من خلاله دعوة الشركات الناشئة للإبداع والابتكار فى مجال تطوير تطبيقات فى مجال الخدمات الحكومية لتقديمها للمواطنين بشكل ميسر.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ركيزة اخرى فى استراتيجية مصر الرقمية، وهى بناء القدرات الرقمية حيث تمت مضاعفة ميزانية التدريب بمقدار 25 ضعفا، وكذلك مضاعفة برامج التدريب 55 ضعف عدد المتدربين الذين دربتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ 5 سنوات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى الفرص التي يمكن أن يقدمها التعاون الدولي لتسريع استراتيجية مصر الرقمية ومنها الشراكة مع مبادرة GovStack التي يقودها الاتحاد الدولي للاتصالات للتصدى للتحديات التي تواجهها الحكومات عند بناء أنظمة قابلة للتطوير ومترابطة تكون بمثابة عامل تمكن الجميع من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ودعا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ختام كلمته، جميع مدراء تكنولوجيا المعلومات، إلى العمل على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الاعمال واستخدام التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لابتكار حلول للتحديات المجتمعية، مع تعزيز الشراكات والتعاون الاستراتيجى، على الصعيدين المحلى والدولى.

وناقشت قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها جهود تسريع عمليات التحول الرقمى وسُبل خلق قيمة مستدامة فى المجتمعات الرقمية واستراتيجيات تطوير التطبيقات وسُبل تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعى والتطرق إلى أحدث استخداماته وممارساته وكذلك اتجاهات التوسع فى نشر حلول السحابة الهجينة Hybrid Cloud

والتي تجمع الخدمات والمزايا التي يمكن أن تقدمها خدمات السحابة العامة والخاصة، وغيرها من الموضوعات.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ان قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى يشهد تطورًا غير مسبوقًا بفضل عمليات التحول الرقمي، والذى ساهم فى دفع نمو القطاع وتسريع عمليات رقمنة وتطوير الحلول والخدمات التكنولوجية غير المسبوقة فى شتى القطاعات؛ مضيفا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر لاعبًا رئيسيًا فى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إن تصدير المنتجات والخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات بنظام التعهيد تساهم فى زيادة صادرات مصر الرقمية، مشيرا إلى تركيز الهيئة فى الوقت الحالى على أنشطة دعم الشركات المتخصصة فى مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الالكترونيات وخدمات البحث والتطوير لمضاعفة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية مصر في مجالات خدمات القيمة المضافة على النحو الذى يسهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وتعتبر قمة مدراء تكنولوجيا المعلومات منصة رائدة للخبراء فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر منذ 2015 ويشارك فى فعالياتها هذا العام العديد من الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.