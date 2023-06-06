وزير الاتصالات: تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية أكثر من 25 ضعفا خلال 5 سنوات

شرم الشيخ هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تضاعف استثمارات بناء القدرات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 25 ضعفاً خلال الخمس سنوات الماضية، فضلا عن زيادة أعداد المتدربين أكثر من 55 ضعفا ليصل إلى قرابة 250 ألف متدرب خلال العام المالى الحالي ومستهدف مضاعفته بإطلاق برامج جديدة تستهدف النشء من طلاب المدارس فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الوزير ـ خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى الدولي لمنظمي الاتصالات المنعقد حاليا في شرم الشيخ ـ أن الوزارة تؤسس حاليا مراكز للإبداع الرقمى فى كل محافظات الجمهورية توفر خدمات احتضان الشركات الناشئة بالشراكة مع حاضنات أعمال من القطاع الخاص، وتوفر مساحات للعمل بخدمات إنترنت فائق السرعة للمهنيين المستقلين.

وقال إنه تم إطلاق ثمانية مراكز في ثمان محافظات خلال عام 2022 وخلال عام 2023 سنطلق ثلاثة عشر مركزاً جديدا ، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ خطة الوزارة ليبلغ عدد مراكز إبداع مصر الرقمية ثلاثين مركزاً تغطي كل أنحاء البلاد.

وأشار إلى أنه تم إطلاق معمل الابتكار الحكومي لدعوة الشركات الناشئة لتطوير تطبيقات حكومية تسرّع من تبني الحكومة لحلول مبتكرة لخدمة الجمهور، مؤكدا الحرص على التمكين الرقمي والدمج المجتمعي لأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة حيث تم إقامة الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018 لتكون مركزاً للتدريب وحاضنة للشركات الناشئة العاملة فى مجال التكنولوجيات المساعدة.

وشارك في الافتتاح دورين بوجدان مارتن الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعدد من وزراء الاتصالات، ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة ورؤساء أجهزة وهيئات تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم وكبير من الخبراء المتخصصين، ومجموعة من أبرز صانعى القرارات فى هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المحلية والعالمية.

ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم؛ فضلا عن تبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

ويعد المنتدى العالمى لمنظمى الاتصالات هو المحفل العالمى السنوى الذى يجمع بين منظمى الاتصالات لتبادل آرائهم وخبراتهم بشأن أكثر قضايا التنظيم إلحاحًا، ويستهدف تعزيز إقامة حوار عالمى حيوى بين منظمى الاتصالات ودوائر صناعة الاتصالات والمنظمين وواضعى السياسة وقادة الصناعة وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.