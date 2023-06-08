واشنطن بوست: هجوم أوكرانيا المضاد بدأ بالفعل

كتب محمد جمال

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها، الخميس، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكرانى الذى طال انتظاره ضد القوات الروسية "بدأ بالفعل"، ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية، قولهم إن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقى البلاد، إيذانا ببدء الهجوم المضاد، بحسب سكاى نيوز.

وذكرت أن العسكريين الأربعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة التطورات فى ساحة المعركة علنا.

واعتبرت "واشنطن بوست" أن بدء الهجوم المضاد يفتح مرحلة جديدة فى الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التى استولت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادى والعسكرى.

وبحسب الشبكة، يتعارض تقرير الصحيفة مع تصريحات أمين مجلس الأمن القومى والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، الذي قال الأربعاء إن بلاده لم تشن بعد هجوما مضادا، موضحا أن بداية الهجوم ستكون "واضحة للجميع عندما تحدث".

نفى دانيلوف تصريحات مسؤولين روس، قالوا إن الهجوم المضاد بدأ بالفعل.

وقال المسئول الأمنى فى مقابلة مع "رويترز": "كل هذا ليس صحيحا. عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره. حين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".

أضاف أن المسؤولين الروس جانبهم الصواب عندما اعتقدوا أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.