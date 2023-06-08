اليوم السابع
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نقيب الصحفيين يلتقى رئيس دار الأوبرا لبحث سبل التعاون

الخميس، 08 يونيو 2023 08:04 م
نقيب الصحفيين يلتقى رئيس دار الأوبرا لبحث سبل التعاون خالد البلشي نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد

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التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، بحضور محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية.
 
وناقش اللقاء سبل التعاون بين نقابة الصحفيين ودار الأوبرا، وتم الاتفاق على صياغة بروتوكول تعاون لتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المشتركة، لإعادة إحياء النشاطين الفني والثقافي بالنقابة واستغلال الإمكانيات المتاحة بالصحفيين ودار الأوبرا.
 
ومن المقرر أن يتم توقيع البروتوكول خلال لقاء موسع بالنقابة يعقبه مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيله.
 
وسلم نقيب الصحفيين درع النقابة لرئيس دار الأوبرا ، وأعلن الطرفان ترحيبهما بالتعاون المشترك بين الجانبين.

نقيب الصحفيين

رئيس دار الأوبرا

دار الأوبرا



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