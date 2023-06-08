نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وأكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الاعتماد للنتيجة جاء بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصلول إلى نتيجة بلا اى أخطاء .

وأضاف الفولى أن العاملين فى الكنترول كانوا يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه كان يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية .

كان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أكد انتهاء أعمال تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضية، والبدء فى عملية المراجعة ورصد الدرجات لإعلان النتيجة منذ السبت الماضى .

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