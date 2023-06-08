نتيجة الإعدادية بالأقصر.. انتهاء التصحيح وبدء تجميع الدرجات والإعلان خلال أيام

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، خلال الأيام المقبلة للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح، ويجرى حالياً العمل فى تجميع الدرجات لطلبة الشهادة الإعدادية، قبل الإعلان عن النتيجة وتحديد قائمة أسماء الأوائل للفصل الدراسي الثاني من العام 2022 / 2023، عقب اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه يتابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مقر تقدير الدرجات ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، موضحاً أن مرحلة التصحيح من أهم المراحل، حيث إنها حصاد عام دراسى بأكمله، وينتظر ثماره الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك من اجتهدوا فى تدريسهم من المعلمين.

ووجه وكيل تعليم الأقص المعلمين المشاركين فى التصحيح بضرورة الالتزام بالحضور المبكر، وعدم رفع الصوت داخل غرف التصحيح، وكذلك عدم الانشغال باستقبال مكالمات هاتفية إلا فى حالات الضرورة القصوى، وتجنب الأحاديث الجانبية التي تسرق الوقت، ومراعاة الخطة الزمنية لتصحيح كل مادة، كما أوصى بضرورة تحرى الدقة أثناء التصحيح، ومراعاة كل حرف مكتوب حرصاً على مصلحة الطلاب، والتحقق من مراجعة جميع الإجابات أثناء المراجعة، ومطابقة الدرجات في الأوراق الداخلية لكراسة الإجابة بالدراجة المدونة في ورقة تجميع درجات الأسئلة مجتمعة.