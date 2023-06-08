ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها السفينة (VIVA UNITA) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28198 طنا، تشمل 7403 طن يوريا و4522 طن رمل و 16123 طن كلينكر و 150 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58830 طنا، تشمل 6567 طن خردة و 6700 طن كسب فول صويا و 3250 طن فول صويا صب و 9085 طن حديد و 1450 طن أرز معبأ و 1342 طن خشب زان و 15136 طن ذرة و 15300 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 259 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 160914 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5862 شاحنة.