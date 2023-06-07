ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة متنوعة اليوم

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل اليوم 14 سفينة، بينما غادر الميناء 14 سفينة أخرى، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24835 طنا تشمل: 18330 طن يوريا و 478 طن رمل و4177 طن كلينكر و1850 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63073 طنا تشمل : 6399 طن خردة و 3983 طن نواتج تقطير و 4023 طن كسب فول صويا و 81 طن فول صويا معبأ و 14 طن صناديق بلاستيك فارغة و 2953 طن حديد و 3175 طن أرز معبأ و 4574 طن فول صويا صب و 1814 طن خشب زان و 7800 طن كسب صويا و 11511 طن ذرة و 16746 طن قمح.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1280 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 104 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3131 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 165147 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 193569 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطار بضائع بحمولة إجمالية 1257 طن قمح متجه إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5187 شاحنة.