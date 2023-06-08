اليوم السابع
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الخميس، 08 يونيو 2023 12:13 م
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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 14 رحلة طيران ضمن 118 رحلة أسبوعية

الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 14 رحلة طيران ضمن 118 رحلة أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.
 
وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى، أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم، رحلة  من ألمانيا، و4 رحلات من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سويسرا، و3 رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من هولندا . 
 
وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وصولا للفندق للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر.
 
كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه المطار استقبل 118 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.
 
 


 

 


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